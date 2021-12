La scène de crime a été protégée afin que les enquêteurs et les techniciens en identité judiciaire puissent tenter de faire la lumière sur les circonstances de cette tentative de meurtre.

Un jeune homme âgé de 18 ans est mort après avoir été criblé de balles durant un rassemblement privé dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le secteur de Mont-Royal. Il s’agit du 36e homicide à survenir sur l’île de Montréal depuis le début de l’année.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Le décès de Stenley Guercin, 18 ans, a en effet été constaté dans un centre hospitalier vendredi. Son identité a été confirmée à La Presse par des sources policières. « C’est le 36e homicide qu’on recense cette année », a indiqué à ce sujet l’agent Manuel Couture, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en fin d’avant-midi.

À ce moment, plusieurs enquêteurs se trouvaient encore sur les lieux. « Il y a plusieurs personnes à rencontrer, c’est un processus assez long. Une fois qu’ils auront rencontré tout le monde, ils pourront rentrer à l’intérieur, donc ils en ont pour une bonne partie de la journée », a d’ailleurs précisé M. Couture.

C’est vers 1 h 45, dans la nuit de jeudi à vendredi, que les services d’urgence et les autorités policières ont d’abord reçu un appel pour leur signaler une personne blessée par balle dans la résidence située sur l’avenue Trenton, située tout près du chemin Aberdare.

À leur arrivée, les policiers de Montréal disent avoir localisé le jeune homme, qui était alors « inconscient et blessé au haut du corps par plus d’un projectile d’arme à feu ». Il a rapidement été transporté à l’hôpital. Jusqu’à vendredi en fin d’avant-midi, son état était jugé « critique » et il luttait toujours pour sa vie. Son décès a finalement été confirmé par un médecin.

En plein party

Selon les premières informations, il semble qu’une fête avait lieu dans une résidence privée et que, « soudainement des suspects se trouvant sur les lieux auraient tiré la victime pour ensuite prendre la fuite avant l’arrivée des policiers », a raconté l’agente Caroline Chèvrefils, peu après les évènements.

La scène de crime a été protégée afin que les enquêteurs et les techniciens en identité judiciaire puissent tenter de faire la lumière sur les circonstances de cette tentative de meurtre.

En début de matinée, aucun suspect n’avait encore été arrêté par les forces de l’ordre. Les enquêteurs n’avaient pas d’hypothèse quant à la cause de la fusillade. « Il est encore trop tôt pour établir une hypothèse », a notamment soutenu Mme Chèvrefils.

Notons enfin que l’unité canine a été dépêchée sur les lieux pour contribuer à la recherche d’indices supplémentaires qui pourraient être utiles à l’enquête.

Avec Daniel Renaud, La Presse, et La Presse Canadienne