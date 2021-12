Justice et faits divers

Histoire d’horreur à Sherbrooke

Un homme « séquestré » et « étranglé », trois suspects arrêtés

Un jeune homme de 24 ans a été « séquestré et agressé physiquement à plusieurs reprises » entre lundi et mardi, à Sherbrooke. Trois suspects qui l’auraient notamment « roué de coups », étranglé et blessé avec un couteau ont été arrêtés par les autorités, qui ont ouvert une enquête sur cette histoire d’horreur.