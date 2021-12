La femme refusait de respecter les mesures sanitaires et était agressive, indique à La Presse le porte-parole du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL), Jean-Sébastien Levan.

Une femme dans la quarantaine a été arrêtée après avoir frappé au visage une infirmière qui lui demandait de respecter les consignes sanitaires dans une clinique de dépistage à Lévis.

Alice Girard-Bossé La Presse

Vers 16 h lundi, une dame s’est présentée au centre de dépistage situé au 50, route du Président-Kennedy, à Lévis. La femme refusait de respecter les mesures sanitaires et était agressive, indique à La Presse le porte-parole du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL), Jean-Sébastien Levan.

Une altercation verbale est survenue entre la femme, une infirmière qui se trouvait à l’accueil et des personnes qui attendaient dans la file.

Le personnel de la clinique a demandé à la dame de quitter les lieux. « Elle s’est dirigée vers la sortie et au moment de sortir elle s’est retournée et a frappé [l’infirmière] », dit M. Levan. La victime est tombée au sol et a été transportée à l’hôpital en ambulance.

Les policiers ont été appelés sur les lieux et la femme a été arrêtée. Des accusations de voie de fait sont portées contre elle. Elle a été libérée sous promesse de comparaître.