Justice et faits divers

Bilan de 2021

Une année mouvementée devant les tribunaux

(Montréal) La scène judiciaire aura rarement laissé une marque aussi profonde dans l’actualité qu’en 2021 avec le dénouement, en toute fin d’année, du dossier de la petite martyre de Granby. Coup sur coup, la belle-mère de 38 ans a été déclarée coupable de son meurtre non prémédité et de l’avoir séquestrée, alors que le père de 32 ans, quelques jours plus tard, s’évitait un procès en plaidant coupable à une accusation de séquestration.