« Il faut passer un message à toute la population. Ça ne se fait pas de toucher un enfant, de lui faire mal », a écrit la tante de la fillette de Granby. Trois personnes ont voulu s’adresser à la cour lors des observations sur la peine de la belle-mère de l’enfant qui avaient lieu vendredi matin : la mère biologique de la victime, la grand-mère et la tante.

Émilie Bilodeau La Presse

La belle-mère a été reconnue coupable, la semaine dernière, de meurtre au deuxième degré et de séquestration. La femme de 38 ans écope donc de la prison à perpétuité. La Couronne a suggéré, vendredi matin, qu’elle purge de 15 à 18 années de prison avant d’être admissible à une demande de libération conditionnelle. La défense a plutôt proposé qu’elle y soit admissible après 10 ans.

PHOTO FOURNIE La fillette de Granby, alors qu’elle était âgée de deux ans et demi.

Avant que les avocats plaident sur la peine, la mère biologique de la fillette a pris la parole publiquement pour la première fois depuis le début du procès. Elle a expliqué au juge Louis Dionne les répercussions de la mort de sa fille sur sa vie. Elle a aussi remis une lettre qu’elle a écrite à la belle-mère. Le contenu n’a pas été lu devant la cour.

« On ne s’attend pas à mettre un enfant au monde pour le perdre dans une tragédie comme ça », a dit d’entrée de jeu la femme qui a eu quatre autres filles après la naissance de la victime et de son petit frère. « La blessure est encore vive et elle est toujours aussi douloureuse », a-t-elle ajouté.

La femme âgée de 30 ans a l’impression de « tourner en rond » depuis le décès de sa fille, elle souffre d’insomnie et elle a de la difficulté à garder un emploi. Elle affirme avoir revu le petit frère de la victime, qui se trouvait dans la maison lorsque sa sœur a été enroulée de ruban adhésif et qu’elle a été trouvée inanimée. Mais leurs rencontres ont remué trop d’émotions et de flashbacks difficiles, a-t-elle dit.

« Je ne peux pas me permettre d’être heureuse. Je ne me le permets pas. Aussitôt que ma fille est partie, je me suis perdue et je ne me suis jamais retrouvée. Je n’ai plus la joie », a dit la femme qui avait par moments la voix vacillante.

« Au moins, en ce moment, elle ne souffre plus. C’est la phrase que je me répète tous les jours, tous les matins quand je me lève et tous les soirs quand je fais de l’insomnie. »

Une petite fille pleine de vie

La grand-mère paternelle de la fillette a également lu une poignante lettre devant le tribunal. Rappelons que son fils, le père de la victime, a plaidé coupable à une accusation de séquestration cette semaine. Il évite ainsi la tenue d’un procès en janvier.

« Ce n’est pas le drame d’une seule enfant et d’une seule famille, mais c’est le drame de tout le Québec », a souligné la femme qui a eu la garde de la fillette jusqu’à ses 3 ans et demi.

L’aînée a dit être marquée par l’image de sa petite-fille, mal en point dans son lit d’hôpital, quelques heures avant sa mort. « Nous avons été déchirés lorsque nous l’avons vue mourante dans son lit d’hôpital les 29 et 30 avril 2019. Une petite fille vivante, espiègle, pleine de vie, bien en chair à une petite fille squelettique, maigre comme ça ne se peut pas. Ça frappe », a-t-elle lu.

La grand-mère a eu une pensée pour les cousines de la victime qui se posent plusieurs questions sur sa mort et pour ses quatre petites sœurs qui ne la connaîtront jamais. « [Je] pense également à son petit frère qui a tout vu et tout entendu. Il a vécu un traumatisme énorme. Il restera marqué à vie », a-t-elle ajouté.

« Si [l’accusée] en avait assez et ne la voulait plus, pourquoi ils n’ont pas accepté de me la redonner comme je l’avais demandé à la cour ? Pourquoi tant d’acharnement sur cet enfant ? », s’est-elle également questionnée.

Le procureur de la Couronne, Me Claude Robitaille, a aussi lu une lettre de la tante de la victime qui n’était pas présente au palais de justice de Trois-Rivières pour les observations sur sentence. « Perdre un enfant en soi est contre nature. Il n’y a rien de pire. Cependant, quand la mort n’est pas un accident ou pas une maladie, c’est inconcevable. C’est une douleur qui ne diminue pas, c’est une partie de nous qui part en fumée, une plaie qui ne cicatrise jamais », a-t-elle écrit.

« La douleur ne diminue pas et même avec le temps, les questions sans réponses sont multiples. Dites-vous que la population entière ne comprend pas. Imaginez pour nous la famille », a-t-elle ajouté.