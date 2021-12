« Il faut passer un message à toute la population. Ça ne se fait pas de toucher un enfant, de lui faire mal », a écrit la tante de la fillette de Granby. Trois personnes ont voulu s’adresser à la cour lors des observations sur la peine de la belle-mère de l’enfant qui avaient lieu vendredi matin : la mère biologique de la victime, la grand-mère et la tante.

Émilie Bilodeau La Presse

La belle-mère a été reconnue coupable, la semaine dernière, de meurtre au deuxième degré et de séquestration. La femme de 38 ans écope donc de la prison à perpétuité. La Couronne a suggéré, vendredi matin, qu’elle purge de 15 à 18 années de prison avant d’être admissible à une demande de libération conditionnelle. La défense a plutôt proposé qu’elle y soit admissible après 10 ans.

PHOTO FOURNIE La fillette de Granby, alors qu'elle était âgée de deux ans et demi.

Avant que les avocats plaident sur la peine, la mère biologique de la fillette a pris la parole publiquement pour la première fois depuis le début du procès. Elle a expliqué au juge Louis Dionne les répercussions de la mort de sa fille sur sa vie. Elle a aussi remis une lettre adressée à la belle-mère. Celle-ci n’a pas été lue devant la cour.

« On ne s’attend pas à mettre un enfant au monde pour le perdre dans une tragédie comme ça », a dit d’entrée de jeu la femme de 30 ans. « La blessure est encore vive et elle est toujours aussi douloureuse », a-t-elle ajouté.

La femme a l’impression de « tourner en rond » depuis le décès de sa fille, elle souffre d’insomnie et elle a de la difficulté à garder un emploi. Elle affirme avoir revu le petit frère de la victime, qui se trouvait dans la maison lorsque sa sœur a été enroulée de ruban adhésif et qu’elle a été trouvée inanimée. Mais leurs rencontres ont remué trop d’émotions et de flashbacks difficiles, a-t-elle dit.

« Je ne peux pas me permettre d’être heureuse. Je ne me le permets pas. Aussitôt que ma fille est partie, je me suis perdue et je ne me suis jamais retrouvée. Je n’ai plus la joie », a dit la femme qui avait par moments la voix vacillante.

« Au moins, en ce moment, elle ne souffre plus. C’est la phrase que je me répète tous les jours, tous les matins quand je me lève et tous les soirs quand je fais de l’insomnie. »

Plus de détails à venir.