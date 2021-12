Le Service de police de Montréal demande l’aide du public pour retrouver Idriss Seggate, 14 ans, qui manque à l’appel depuis samedi dernier.

Florence Morin-Martel La Presse

Idriss Seggate a été vu pour la dernière fois samedi dernier vers 14 h 30, alors qu’il quittait la maison familiale dans le quartier Ahuntsic. Les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

Idriss Seggate est un adolescent d’origine marocaine qui mesure 5’8’’ et qui pèse 63,5 kg. Il a les cheveux noirs mi-longs bouclés et les yeux bruns. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un manteau noir brillant, un pantalon jeans gris délavé, des souliers noirs et un sac à main pour homme.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou en communiquant avec son poste de quartier.