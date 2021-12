Un garçon de cinq ans est mort et un autre âgé de 10 ans a été blessé gravement lorsque l’autobus dans lequel ils prenaient place a embouti un camion à nacelle, mardi après-midi, à Lyster, dans le Centre-du-Québec.

La Presse Canadienne

Selon la Sûreté du Québec (SQ), l’accident s’est produit sur le 8e rang Ouest, à proximité de la route Fillion.

Deux travailleurs prenaient place dans le camion à nacelle, qui était immobilisé sur la voie d’accotement où il effectuait des travaux d’entretien. Ils n’ont subi aucune blessure grave, a indiqué la SQ.

Le conducteur de l’autobus, un septuagénaire, a été transporté à l’hôpital, mais sa vie n’est pas en danger, a précisé le corps policier.

Le garçon de 10 ans doit être transféré dans un centre hospitalier de la région de Montréal pour soigner ses blessures, mais sa vie ne serait pas en danger, selon la SQ.

« C’était la tombée du jour, a indiqué Louis-Philippe Bibeau, un porte-parole de la SQ. Le conducteur circulait en direction ouest. Selon toute vraisemblance, il aurait pu être aveuglé. »

Le 8e rang a été fermé à la circulation dans les deux sens entre les intersections de la route Fillion et de la route Anna.

Un enquêteur et un spécialiste en reconstitution de scène d’accident ont été dépêchés sur place afin de comprendre et de mettre en lumière les causes et les circonstances entourant la collision.