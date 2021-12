Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population afin de retrouver Étienne Ducas-Vézina, 21 ans, porté disparu depuis vendredi matin.

Coralie Laplante La Presse

Le jeune homme a été aperçu pour la dernière fois vers 8 h vendredi matin dans le secteur de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité.

Étienne Ducas-Vézina pèse 150 livres (68 kilogrammes), mesure 6 pieds (1 m 83) et a les cheveux bruns courts. Au moment de sa disparition, il portait un long manteau beige foncé et une tuque bleue. Il aime se rendre à la bibliothèque, et fréquente particulièrement les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et du Sud-Ouest.

Toute personne possédant des informations concernant cet homme est invitée à composer le 911, ou à communiquer de façon confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.