Trois perquisitions visant deux résidences et un véhicule dans les secteurs de Saint-André-Avellin et Gatineau jeudi ont permis aux policiers de la Sûreté du Québec (SQ) de mettre la main sur plusieurs armes à feu et stupéfiants.

ANI-ROSE DESCHATELETS Le Droit

Les perquisitions de deux résidences et un véhicule sur la rue Bélisle, à Saint-André-Avellin et la rue Church, à Gatineau, ont été menées dans le cadre de CENTAURE, la stratégie nationale contre le trafic d’armes à feu. Les policiers ont saisi sur les lieux une arme semi-automatique, une arme à impulsion électrique et un bâton télescopique. Ils ont aussi mis la main sur plusieurs stupéfiants, dont deux litres de GHB, plus de 20 comprimés d'oxycodone, ainsi qu’une petite quantité de cocaïne et de méthamphétamine.