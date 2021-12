« Face de constipée », « elle me lève le cœur », « elle me fait chier » … la belle-mère de la fillette de Granby avait un sentiment d’aversion envers l’enfant et elle ne se souciait pas de sa mort, a soutenu le procureur de la Couronne, Me Jean-Sébastien Bussières, lors de ses plaidoiries. L’avocat a lu, mardi matin, une vingtaine de textos que l’accusée a écrit au sujet de la victime, entre le 13 novembre 2018 et le 29 avril 2019, soit le jour du drame.

Émilie Bilodeau La Presse

Ces textos, souvent ponctués de sacres, avaient été remis au jury dans une liasse de documents, mais ils n’avaient jamais été lus à voix haute lors du procès de la femme qui est accusée de meurtre non prémédité et de séquestration.

« Demandez-vous si vous croyez [l’accusée] quand elle vous dit qu’elle voulait protéger [la victime] en ajoutant du ruban adhésif le 29 au matin, a demandé Me Bussières aux 14 jurés. Demandez-vous ensuite si les gestes du 29 avril ne s’inscrivent pas plutôt dans le continuum d’animosité qui l’habite depuis si longtemps comme on vient de le lire. Demandez-vous si son témoignage n’est pas cousu de fil blanc. »

Lors de son témoignage, la belle-mère a admis avoir ajouté une dizaine de tours de ruban adhésif autour de la fillette qui était déjà attachée dans du papier collant, le matin du 29 avril. Elle a nié avoir couvert son nez et sa bouche. La femme de 38 ans voulait éviter que l’enfant ne se blesse avec un meuble en attendant un rendez-vous en pédopsychiatrie, prévu l’après-midi même, a-t-elle dit.

Le procureur de la Couronne a plutôt soutenu que la belle-mère était « exaspérée » par la fillette qui criait et qui tentait de « retrouver sa liberté ». « Pour l’immobiliser complètement, [l’accusée] s’est assurée de l’attacher « bin comme il faut » en l’enroulant notamment à la hauteur de son visage, dans plus d’une direction, et causant son décès. »

Il a souligné que même si les deux pathologistes, l’une pour la Couronne et l’autre pour la défense, n’arrivent pas aux mêmes conclusions quant aux causes du décès, les deux expertes s’entendent sur un élément : « n’eût été du ruban adhésif sur le petit corps de [la victime], celle-ci serait encore vivante et on ne serait pas devant vous aujourd’hui », a souligné Me Bussières.

Des ordonnances de non-publication nous empêchent de révéler certains détails de la preuve et certains noms. Les plaidoiries de la Couronne se poursuivent mardi après-midi. Les délibérations du jury devraient commencer par la suite, soit mercredi ou jeudi. Le procès du père, lui, aura lieu dans quelques semaines.