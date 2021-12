Justice et faits divers

Drame de Granby

La belle-mère n’avait pas l’intention de tuer la fillette, plaide la défense

L’avocat de la belle-mère de la fillette de Granby a tenté, dans un ultime effort, de convaincre le jury de déclarer sa cliente non coupable de meurtre non prémédité et de séquestration.