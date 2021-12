L’avocat tente de faire valoir que l’enfant de sept ans est donc morte d’hyperthermie parce que son corps n’arrivait plus à évacuer sa chaleur correctement dans plusieurs couches de ruban adhésif.

L’avocat de la belle-mère de la fillette de Granby tente, dans un ultime effort, de convaincre le jury de déclarer sa cliente non coupable de meurtre non prémédité et de séquestration.

Émilie Bilodeau La Presse

« La poursuite n’a pas été en mesure de faire la preuve hors de tout doute raisonnable que du ruban adhésif a été apposé de façon à recouvrir le nez et la bouche de la victime », a déclaré Me Alexandre Biron, dès le début de ses plaidoiries, lundi matin.

« Vous devrez vous questionner sur ces aspects : où le ruban a-t-il été apposé ? Quand a-t-il été apposé ? Par qui a-t-il été apposé ? Et pourquoi a-t-il été apposé ? », a-t-il énuméré admettant que certaines décisions prises par l’accusée ont mené à un « résultat triste » et « regrettable ».

L’accusée de 38 ans a dit, lors de son témoignage, avoir ajouté « peut-être une dizaine de tours » de ruban adhésif sur la victime alors que celle-ci était déjà attachée dans du papier collant, dans la matinée du 29 avril 2019. Elle a cependant nié avoir couvert son nez et sa bouche.

L’avocat tente de faire valoir que l’enfant de sept ans est donc morte d’hyperthermie parce que son corps n’arrivait plus à évacuer sa chaleur correctement dans plusieurs couches de ruban adhésif. Elle serait aussi décédée d’asphyxie mécanique, car elle ne pouvait plus pratiquer ses mouvements respiratoires dans une contention trop serrée. La consultante en pathologie Anny Sauvageau, invitée à témoigner par la défense, a rendu ces deux conclusions.

Pour étayer sa thèse, Me Biron repasse chacun des 24 témoignages (21 pour la Couronne, trois pour la défense) entendus par le jury au cours des huit dernières semaines. Il a souligné que les premiers répondants ont tous remarqué une température anormalement élevée dans la chambre de la victime.

Le policier Martin Noël a parlé d’un corps particulièrement chaud, d’une chaleur ambiante importante, ce qui appuie la thèse de l’hyperthermie contributive au décès. Me Alexandre Biron, avocat de la défense

« L’agent Noël parle de marques constatées sur le corps de [la victime], sur les cuisses, sur le bas du ventre, les hanches, les avant-bras. Il parle d’une peau plissée comme si [la victime] sortait du bain. Il ne constate aucune marque de cette nature dans le visage alors qu’il a eu l’occasion de très bien la voir et de près », a-t-il ajouté. Le policier a en effet pratiqué des manœuvres de réanimation sur la fillette.

L’intégrité de la scène de crime

En matinée, Me Biron a aussi insisté sur la contamination de la scène de crime. Il a expliqué que l’amas de ruban adhésif, dans lequel l’enfant a été enroulé et qui a été décrit comme une « carapace » par certains témoins, a bougé à trois reprises pendant l’intervention des premiers répondants.

L’amas a d’abord été aperçu aux côtés de la fillette sur son plancher de chambre. La policière Linda Harpin a ensuite constaté l’amas dans le couloir et a donné un coup de pied sur celui-ci pour le retourner dans la chambre. Puis, les techniciens en scène de crime, eux, ont découvert le morceau de ruban adhésif dans le couloir. « En préparation du procès, on appelait ça du tape magique », a ironisé Me Biron.

« L’agente Harpin, bien qu’elle ait une formation de policière, a touché à beaucoup de choses dans cette maison. Elle a touché à une lampe, au meuble de télévision dans la chambre de [la victime] avec ses mains nues, à l’amas de ruban adhésif avec sa botte. De tout ça, c’est ce dernier élément que je considère le plus préoccupant », a dit l’avocat.

Les plaidoiries de la défense se poursuivent lundi après-midi.