Justice et faits divers

Peine de six ans et demi

Un trafiquant de fentanyl regrette ses choix

Le fentanyl est une drogue extrêmement dangereuse. Un trafiquant montréalais l’a réalisé à ses dépens l’an dernier, lorsque sa femme et lui se sont retrouvés à l’hôpital après avoir fait une surdose avec leur propre drogue. Arrêté avec une quantité importante de fentanyl, Philip James Wrixon a été condamné à six ans et demi de pénitencier.