Malgré la hausse des fusillades, dont la plus récente a fait un mort et un blessé à Anjou jeudi, la métropole demeure une ville « sécuritaire », a martelé jeudi la police de Montréal, en appelant au calme et à la poursuite des efforts contre la circulation des armes à feu.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Il faut quand même prendre un recul et voir la situation dans son ensemble. Il faut regarder ce qui se passe dans les grandes villes nord-américaines pour réaliser que somme toute, Montréal est une ville sécuritaire » a expliqué vendredi l’inspecteur David Shane, porte-parole du SPVM, en marge d’une conférence de presse.

M. Shane a soutenu que tout le réseau « s’emploie à la garder sécuritaire », mais que la violence par armes à feu « est un phénomène de société, et non seulement criminel ». « Ça commande une approche globale de tous les partenaires de la sécurité. La police n’arrive pas seule à bout de ça », a-t-il jugé.

Ses propos surviennent alors qu’une autre fusillade a éclaté jeudi soir dans le nord-est de Montréal, faisant un mort et un blessé. Un homme âgé de 20 ans qui avait été atteint par balles au haut du corps dans son véhicule, sur Place Cointerel, a succombé à ses blessures pendant la nuit de vendredi.

Alors que plusieurs résidants montrent des signes d’inquiétudes, certains songeant même à quitter le quartier, l’inspecteur Shane s’est montré empathique. « Je comprends très bien les gens d’être sous le choc, particulièrement quand ça arrive dans nos rues et quand c’est très près de nous. Ça nous interpelle nous-mêmes comme policiers, comme parents aussi, quand les évènements touchent les gens plus jeunes. Ça nous choque, ça vient nous chercher dans nos tripes », a-t-il offert à ce sujet.

Toutes les ressources requises ont été déployées et sont déployées pour résoudre ce crime-là. Chaque fois qu’il y a une tentative de meurtre, c’est important pour nous et on ne lésine pas dans les moyens. David Shane, inspecteur du SPVM

Implorant toutes les parties de « prendre leur leadership », l’inspecteur a aussi rappelé qu’à moyen et long terme, la police « ne peut pas intervenir pour changer les données socio-économiques d’un quartier, par exemple ». À Québec, la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault doit présenter dimanche de nouvelles mesures en prévention de la criminalité dans la métropole afin de s’attaquer aux « fléaux à l’origine » de cette violence, les inégalités sociales, avec un plan de 46 millions de dollars sur cinq ans.

« Ce quatrième jeune tué » jeudi témoigne de « cette montée de la violence, ou cette foulée d’évènements violents, de conflits armés, qui sévit à Montréal depuis quelques semaines et quelques mois », a affirmé Mme Guilbault lors d’une mêlée de presse jeudi.

Un « succès sans équivoque » pour Info-Crime

Le centre de signalement confidentiel Info-Crime Montréal a par ailleurs rapporté vendredi avoir reçu un peu plus de 10 620 signalements de citoyens au cours de la dernière année, entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021. Plus de la moitié ont été faits via un formulaire web (5488) et l’autre partie par téléphone, soit 5136. Ce total est plus du double par rapport à l’an passé, alors qu’en 2019-2020, le groupe n’avait reçu qu’à peine 5000 signalements.

C’est la première fois dans l’histoire de l’organisme que le nombre de signalements électroniques est supérieur à ceux qui ont été faits par téléphone.

Parlant d’un « succès sans équivoque », le groupe – qui est un partenaire du SPVM – en a profité pour annoncer qu’il bonifie son programme de récompenses pour des informations menant à des arrestations. Le plafond passera de 2000 $ à 3000 $.

« La grande majorité des citoyens ne veulent rien en retour. Par contre, on fait cette démarche dans le but peut-être de faire davantage délier des langues », a indiqué à ce sujet le PDG d’Info-Crime, Jean Touchette, en remerciant les citoyens. « N’hésitez jamais à transmettre des informations sur des activités criminelles. Il n’y a pas de petites informations », a-t-il insisté.

« Nous croyons depuis longtemps que le combat de la criminalité n’est pas le combat seulement de la police, c’est l’affaire de tous. Nous sommes convaincus que tous ensemble, nous pouvons réduire la criminalité », a encore renchéri M. Touchette.