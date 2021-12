Justice et faits divers

Un enseignant voyeur bénéficie d’une absolution

« Qu’est-ce qui est le plus rentable socialement ? » Selon un juge, c’est de ne pas nuire à la carrière d’un chercheur en éducation qui a filmé pendant des années l’entrejambe de femmes et d’adolescentes. Même s’il a toujours des « intérêts sexuels déviants » envers les jeunes et une « hostilité » envers les femmes, Simon Lamarre a bénéficié d’une absolution.