La police de Montréal a annoncé lundi avoir épinglé pas moins de 14 suspects et saisi une quinzaine d’armes à feu « au cours des derniers jours », et ce, dans plusieurs secteurs de la métropole. Cinq opérations distinctes se sont en effet tenues en quatre jours la semaine dernière.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Tout a commencé le 14 novembre, quand la Section des enquêtes criminelles Nord a arrêté deux individus en lien avec des coups de feu tirés le même jour sur le boulevard Gouin Ouest, dans Ahuntsic–Cartierville.

Les suspects qui ont alors été interpellés, âgés de 17 et 18 ans, « ont été arrêtés à leur résidence respective dans un arrondissement voisin ». Deux armes de poing, des chargeurs et des munitions ont alors été recueillis par le SPVM.

Puis, trois jours plus tard, le 17 novembre, les policiers ont effectué trois perquisitions dans Rosemont–La Petite-Patrie, Ville-Marie et à Vaudreuil-Dorion. « Outre diverses quantités de stupéfiants, les enquêteurs ont alors saisi un pistolet, des chargeurs et plusieurs munitions », lit-on dans un compte-rendu des autorités, qui précisent que six suspects âgés de 24 à 41 ans ont aussi été arrêtés.

Le même jour, l’Équipe multisectorielle sur les armes à feu (EMAF) a simultanément procédé à sept perquisitions dans Lachine, Saint-Laurent et à Saint-Philippe, en Montérégie. Résultat : sept armes longues, un pistolet, des munitions, un silencieux artisanal et plusieurs pièces d’armes à ont été trouvés sur place. Un homme de 36 ans a été arrêté dans la foulée de ces saisies.

« Effort collectif »

Deux autres opérations ont ensuite eu lieu le 18 novembre, d’abord vers minuit, quand trois suspects ont été interpellés à la suite d’une « invasion de domicile » dans une résidence de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Sur place, la police a identifié deux armes à feu dans la voiture des suspects, des jeunes hommes de 16, 21 et 27 ans.

À peine trois heures plus tard, vers 3 h, des patrouilleurs auraient remarqué « deux individus au comportement suspect dans le Vieux-Montréal ». Lors de leur interpellation, ces hommes de 27 et 28 ans « étaient en possession de deux pistolets chargés et d’une cagoule ». Ils ont aussi été arrêtés par les autorités.

Dans une déclaration aux médias lundi, l’inspecteur David Shane, porte-parole du SPVM, a rappelé que « la lutte contre la violence par armes à feu à Montréal n’est pas seulement l’affaire de nos équipes spécialisées en matière d’armes à feu, mais un effort collectif de l’ensemble de nos forces policières », en rappelant au passage « l’importance de la collaboration de la population » dans ces arrestations et saisies d’armes.

Toute personne détenant des informations pertinentes pouvant aider les enquêteurs peut en effet contacter son poste de quartier ou le 911, en tout temps. Le centre anonyme et confidentiel d’Info-Crime Montréal peut aussi être joint au 514 393-1133 ou en ligne, au infocrimemontreal.ca.