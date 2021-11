Justice et faits divers

Cour d’appel

Les associations de vapotage déboutées en appel

La publicité et la vente de cigarettes électroniques doivent être plus encadrées, a tranché la Cour d’appel lundi, en infirmant la décision de la Cour supérieure. Les commerces de vapotage ne pourront plus faire de publicité auprès des fumeurs, même celle qui vise l’arrêt de la consommation de tabac.