La belle-mère de la fillette de Granby est accusée de meurtre non prémédité de l'enfant de sept ans et de séquestration.

PHOTO CHRISTOPHE BOISSEAU-DION, ARCHIVES LA VOIX DE L'EST

(Trois-Rivières) La belle-mère de la fillette de Granby a subi un contre-interrogatoire musclé, mardi. « Pourquoi vous n’êtes pas allée voir [la victime] pendant la nuit ? » « Pourquoi vous n’êtes pas allée l’aider ? » « Vous, pendant qu’elle crie, vous écoutez un film ? », a martelé le procureur de la Couronne, Me Claude Robitaille.

Émilie Bilodeau La Presse

« Je ne sais plus quoi faire. Pour moi, la situation est sécuritaire. [La victime] fait sa crise. Je la laisse faire. C’est sécuritaire. Il n’y a rien qui va arriver. Elle ne va pas mourir », a notamment répondu l’accusée, en pleurs.

À bout de souffle et de larmes, la femme de 38 ans a d’ailleurs eu besoin d’une pause d’une quinzaine de minutes afin de se ressaisir et de reprendre son récit.

Lors de son témoignage lundi, l’accusée a affirmé que ce n’est pas elle qui a entrepris la contention de l’enfant pendant la nuit du 28 au 29 avril 2019, mais qu’elle a tenu les jambes de la victime à un certain moment. Le matin, comme la fillette commençait à se détacher, elle a ajouté du ruban adhésif, « une dizaine de tours », autour d’elle en attendant un rendez-vous avec la pédopsychiatre prévu à 15 h en après-midi.

L’accusée a assuré que les voies respiratoires de l’enfant n’étaient pas obstruées et que celle-ci pouvait encore bouger.

« Vous prenez le temps de lui demander si elle est capable de bouger, mais vous ne prenez pas le temps de lui demander si elle a faim, si elle a envie d’aller à la toilette ? », a demandé Me Robitaille.

« Non, exactement », a répondu l’accusée, repentante.

Quand le procureur de la Couronne a annoncé qu’il en avait fini avec ses questions, la femme de 38 ans s’est adressée au jury une toute dernière fois.

« Je suis désolée. Ce n’est pas parce qu’il y avait des hauts, des bas et des mauvais côtés que je ne l’aimais pas [la victime]. Je l’aime encore et elle me manque. Je m’excuse tellement », a-t-elle dit avant de remercier les 14 jurés. Elle a ensuite jeté un dernier coup d’œil vers sa famille qui était présente pour son témoignage.