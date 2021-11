« Le suspect se déplacerait dans le secteur des avenues Noël et Radisson. Il serait possiblement armé d’une arme à canon argenté et pourrait être dangereux. Il aurait le visage masqué, porterait des vêtements et un sac à dos noir et aurait des gants dans les mains », a écrit la Sûreté du Québec sur Twitter.

(Québec) Les policiers sont à la recherche d’un homme possiblement armé d’une arme à canon argenté qui se déplacerait dans les rues de Sept-Îles, sur la Côte-Nord. Le suspect « pourrait être dangereux ». Les écoles secondaires ont été fermées par précaution. Le ministre de la Santé Christian Dubé, qui est de passage à Sept-Îles, a annulé ses activités.

Fanny Lévesque La Presse

Une opération policière est en cours après qu’un homme possiblement armé aurait été observé dans le secteur de l’avenue Perreault. Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) demandent aux résidants de ce secteur de demeurer à la maison et de verrouiller leurs portes.

« Si vous êtes présentement dans ce secteur, n’approchez pas le suspect, verrouillez les portes, éloignez-vous des fenêtres, quittez le secteur s’il est sécuritaire de le faire. Si vous apercevez le suspect, ne tentez pas de l’intercepter et téléphonez au 911 », indique la Sûreté du Québec.

« Le suspect se déplacerait dans le secteur des avenues Noël et Radisson. Il serait possiblement armé d’une arme à canon argenté et pourrait être dangereux. Il aurait le visage masqué, porterait des vêtements et un sac à dos noir et aurait des gants dans les mains », écrit la SQ sur Twitter.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, sont de passage à Sept-Îles mardi pour annoncer des investissements au CISSS de la Côte-Nord, mais la conférence de presse, qui devait se tenir à 11 h, a été annulée. Selon nos informations, la sécurité a été renforcée autour des ministres.

Le Centre de services scolaire du Fer a suspendu les cours dans les deux écoles secondaires du secteur. On demande aux élèves de demeurer à la maison. « Jusqu’à nouvel ordre, on demande aux élèves des écoles Jean-du-Nord et Manikoutai de demeurer à la maison. Les cours sont suspendus pour l’avant-midi et les élèves qui se trouvaient dans le transport scolaire seront ramenés à la maison. Les personnes déjà présentes dans les établissements y demeurent pour l’instant », indique-t-on sur Facebook.