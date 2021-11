(Québec) L’homme qui a semé l'émoi dans les rues de Sept-Îles mardi matin ne portait qu’une arme-jouet, a confirmé la Sûreté du Québec. Le suspect dans la vingtaine a été arrêté un peu avant midi. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui est de passage à Sept-Îles, a dû annuler ses activités publiques en raison du déploiement de l’opération policière.

Fanny Lévesque La Presse

Le suspect qui a tenu en haleine les policiers de la Sûreté du Québec pendant quelques heures mardi matin a été localisé dans un immeuble de la rue Régnault, un peu avant midi. Il a finalement été arrêté. La Sûreté du Québec confirme qu’il ne portait qu’une arme-jouet.

« Un périmètre de sécurité est érigé dans ce secteur pour permettre aux policiers d’intervenir auprès de l’homme. Nous demandons aux gens de ne pas se rendre dans le secteur », a écrit la SQ sur Twitter.

« Nous avons encore des discussions avec lui pour connaître ses intentions, nous aurons ensuite des discussions avec le Directeur des poursuites criminelles et pénales, si besoin », a expliqué le sergent Hugues Beaulieu. Selon le sergent Beaulieu, le suspect n’aurait pas proféré de menaces.

L’opération policière a semé l’émoi à Sept-Îles, mardi. Les policiers étaient à la recherche d’un homme possiblement armé qui a été observé dans le secteur de l’avenue Perreault. C’est une citoyenne qui a photographié l’individu dans la rue et alerté ensuite les autorités.

Par mesure de précaution, les écoles secondaires du secteur ont suspendu les cours. Plusieurs écoles primaires ont également gardé les enfants à l’intérieur pendant l’opération policière. Les autorités ont demandé aux citoyens du secteur de demeurer à la maison et de verrouiller leurs portes.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, qui sont de passage à Sept-Îles pour annoncer des investissements au CISSS de la Côte-Nord, ont annulé leurs activités publiques. La sécurité a été renforcée autour des ministres.