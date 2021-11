La belle-mère de la fillette de Granby amorce son témoignage lundi matin. La femme de 38 ans est accusée du meurtre au deuxième degré et de séquestration de l’enfant de sept ans.

Émilie Bilodeau La Presse

Depuis cinq semaines, les procureurs de la Couronne tentent de démontrer que l’accusée a enroulé la victime de ruban adhésif. Vingt-et-un témoins ont été entendus jusqu’à maintenant.

L’enfant a été trouvée nue et inanimée dans sa chambre, le 29 avril 2019. Le policier Martin Noël et l’ambulancière Kariane Royer, les premiers arrivés sur les lieux, ont raconté avoir été frappés par la maigreur de l’enfant et par la disposition des meubles dans la pièce. Ceux-ci étaient empilés devant les fenêtres de la chambre.

Le fils de l’accusée a également raconté que la fillette a tenté de s’enfuir de sa maison à quatre reprises dans les heures précédant sa mort. Vers 1 h 30 du matin, dans la nuit du 28 au 29 avril 2019, elle a sonné à la porte d’un voisin. Quand Richard Samson a répondu, un adulte raccompagnait déjà la fillette vers son domicile.

La Couronne a terminé de présenter sa preuve la semaine dernière. Les avocats de l’accusée entament à leur tour leur défense.