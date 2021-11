Ghita Ammari, 15 ans, est recherchée par le Service de police de Laval (SPL). Les proches de l’adolescente craignent pour sa sécurité, puisqu’elle aurait tenu des propos inquiétants.

Coralie Laplante La Presse

La jeune fille mesure 1 mètre et 68 centimètres (5 pieds et 6 pouces) et pèse environ 59 kilogrammes (130 livres). Elle a les cheveux bruns et les yeux bruns. Elle arbore un piercing à la narine droite.

Lorsqu’elle a quitté son domicile samedi, elle portait un pantalon de jogging noir, un coton ouaté brun et des souliers rouges de marque Nike.

Toute personne possédant des informations à son sujet est invitée à contacter la Ligne-Info au 450-662-INFO (4636), ou à rejoindre le 911, en indiquant qu’il s’agit du dossier LVL 211 113 014.