Justice et faits divers

Pornographie juvénile

26 personnes arrêtées dans plusieurs régions du Québec

Près d’une trentaine d’individus ont été arrêtés cette semaine dans différentes régions du Québec pour possession et diffusion de pornographie juvénile et accès à ce type de contenu, dans le cadre de l’une des plus importantes interventions policières en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants sur l’internet de la décennie.