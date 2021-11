Le militant anti-vaccin François Amalega Bitondo, figure bien connue de l’opposition aux mesures sanitaires, a de nouveau été arrêté, vendredi midi, alors qu’il tentait de perturber un évènement du premier ministre François Legault, à Shawinigan.

Tristan Péloquin La Presse

La Sûreté du Québec a confirmé avoir arrêté l’homme de 43 ans au Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins, où le premier ministre faisait une présentation sur la relance économique.

Des images qui ont circulé sur Facebook le montrent alors qu’il se fait interpeller par une policière de la Sûreté du Québec qui lui demande de s’éloigner d’un couloir où le premier ministre et des ministres de son gouvernement doivent passer. Plusieurs agents de la garde rapprochée du gouvernement se trouvent à quelques mètres de là. François Amalega se met alors subitement à hurler : « M. Legault, vous êtes incompétent ou vous êtes malveillant ? Vous parlez de relance économique alors que 10 % de la population est ostracisée parce qu’ils n’ont pas de passeport sanitaire. »

M. Amalega Bitondo, qui a déjà cumulé pour plus de 40 000 $ de contraventions pour non-respect des mesures sanitaires, s’est dit victime d’un des « pires états dictatoriaux » après s’être fait passer les menottes. Il a cependant retrouvé sa liberté quelques heures plus tard, en échange d’une promesse de comparaître à une date ultérieure pour des accusations d’entrave au travail des policiers et d’avoir troublé la paix.

Cette nouvelle arrestation vaudra aussi à M. Amalega des accusations de non-respect de conditions. Au début octobre, il avait été reconnu coupable d’entrave au travail des policiers, au terme d’un procès durant lequel il a été incarcéré pendant 7 jours parce qu’il refusait de se présenter à son procès avec un masque. Le prononcé de sa sentence a alors été suspendu par le juge Randall Richmond, en contrepartie d’une obligation de garder la paix pendant un an.