La Sûreté du Québec sollicite l’aide de la population afin de localiser une adolescente de 17 ans, Samantha Duquette, qui manque à l’appel depuis le 1er novembre à Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue.

Florence Morin-Martel La Presse

Samantha Duquette a été vue pour la dernière fois le 1er novembre à Val-d’Or. La Sûreté du Québec indique qu’elle se déplacerait à pied et qu’elle pourrait se trouver dans les environs de Montréal. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

L’adolescente de 17 ans mesure 1,70 m (5 pi 7 po) et pèse 82 kg (180 lb). Samantha Duquette a les cheveux bruns et les yeux bleus. Elle porte deux piercings aux lèvres et est percée aux oreilles. Il est possible qu’elle porte un anneau au nez.

Toute personne détenant des informations pertinentes dans ce dossier est invitée à communiquer avec le 911. Pour un traitement confidentiel, il est également possible de joindre la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, en composant le 1-800-659-4264.