(Québec) Un homme dans la soixantaine est mort dans un incendie ayant éclaté jeudi dans la nuit dans un secteur résidentiel du quartier Saint-Roch, dans la Basse-Ville de Québec.

La Presse Canadienne

On craint pour la vie d’une femme qui avait aussi été transportée à l’hôpital à la suite de l’incendie dans un bâtiment de six logements sur la rue Sagard.

Vers 4 h, deux appels au 911 signalaient un incendie dans ce bâtiment, dont un évoquant le feu dans un conteneur à déchets collé contre celui-ci.

Le Service de protection contre l’incendie de la Ville de Québec (SPCIQ) indique que les pompiers confirment à leur arrivée la propagation de l’incendie à plusieurs logements par les galeries situées à l’arrière ainsi que dans la structure du bâtiment.

L’incendie s’est aussi propagé au bâtiment attaché voisin sur la rue Sagard.

Des opérations de sauvetage sont effectuées notamment auprès de personnes situées sur le toit du bâtiment voisin.

Deux autres résidants sont évacués par les pompiers et pris en charge par les ambulanciers. L’un d’entre eux était inconscient.

Peu après 6 h 30, le service d’incendie a déclaré que la situation était sous le contrôle des pompiers. Cinq pompiers ont été blessés.

Le SPCIQ a confirmé jeudi après-midi le décès d’un homme dans la soixantaine.

Au lever du jour, plusieurs dizaines de pompiers combattaient les flammes pendant que des représentants de la Croix-Rouge canadienne aidaient à la prise en charge des sinistrés qui résident dans trois immeubles, notamment en les hébergeant temporairement dans des autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC).

Environ 20 personnes ont été prises en charge par la Croix-Rouge.

Les dommages aux deux bâtiments touchés par l’incendie sont majeurs, a indiqué le SPCIQ.

Les enquêteurs du Service de police de la ville de Québec (SPVQ) étaient sur les lieux dans le but de déterminer l’origine et la cause de l’incendie.

Le SPCIQ a signalé que cinq alertes ont dû être sonnées dans les casernes.