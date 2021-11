La belle-mère de la fillette est accusée de meurtre au deuxième degré et de séquestration. Elle est soupçonnée d’avoir enroulé la victime de ruban adhésif, selon la Couronne.

L’avocat de la belle-mère de la fillette de Granby a remis en doute, jeudi, le témoignage de la pathologiste qui a conclu que l’enfant de sept ans était décédée de suffocation parce que son nez et sa bouche étaient couverts de ruban adhésif.

Émilie Bilodeau La presse

La pathologiste Caroline Tanguay a confirmé qu’avant d’effectuer son autopsie, elle avait été informée que le torse de la fillette avait été couvert de ruban adhésif, dans un premier temps, puis la bouche et le nez avaient été obstrués, dans un deuxième temps.

« Cette information-là, c’est la pierre angulaire de votre conclusion. Si vous n’avez pas cette information-là qu’il y a du tape sur le nez et sur la bouche, vous n’arrivez pas à la même conclusion ? », a demandé l’avocat Me Alexandre Biron.

« Exactement », a répondu la Dre Tanguay.

La pathologiste a ensuite nuancé sa réponse en affirmant qu’elle serait quand même arrivée à la conclusion d’une suffocation, même si le nez et la bouche de l’enfant n’étaient pas obstrués.

« Si on ne met pas du ruban adhésif sur le nez et la bouche, mais qu’on en rajoute sur le tronc […], ça va me donner la même autopsie. C’est juste que ce ne sera pas une suffocation externe, mais une suffocation mécanique », a dit la docteure.

« La suffocation mécanique, c’est quand le tronc est coincé et les mouvements respiratoires sont impossibles ou trop superficiels pour une oxygénation adéquate », a dit la Dre Tanguay, plus tard.

L’experte n’a pas trouvé de lésions traumatiques expliquant le décès, a-t-elle expliqué mardi. Elle a donc analysé les circonstances entourant la mort.

La Couronne entend présenter son dernier témoin, jeudi après-midi. Ce sera ensuite au tour de la défense d’indiquer si elle fera entendre des témoignages.