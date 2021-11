Au Québec, tout citoyen a droit à un procès en anglais, même un narcotrafiquant condamné à 15 ans de prison pour avoir importé 94 kg de cocaïne. La Cour d’appel a rappelé ce droit fondamental en décrétant jeudi un nouveau procès à Soninder Dhingra, qui s’est fait imposer un procès en français par la juge et les procureurs de la Couronne.

Louis-Samuel Perron La Presse

C’était l’une des importantes saisies de drogue au Canada. « Chef d’orchestre » de l’opération, Soninder Dhingra avait reçu l’aide d’une douanière au poste de Lacolle pour faire entrer au pays une quantité majeure de drogue provenant du cartel de Sinaloa, le plus puissant cartel mexicain. Les 15 kilos de crystal meth d’une pureté inégalée confisqués constituaient une saisie inédite au Québec. Le narcotrafiquant avait été reconnu coupable en 2018.

Or, tout est maintenant à refaire, puisque le droit de Soninder Dhingra d’avoir un procès dans la langue officielle de son choix a été « largement ignoré et violé tout au long du procès ». Son procès devant la Cour du Québec devait initialement avoir lieu en anglais avec une interprétation simultanée des témoignages en français.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR Soninder Dhingra est accusé d'avoir importé 94 kg de cocaïne.

Le procès s’est certes amorcé en anglais, sauf qu’« un modus operandi avec l’usage exclusif du français s’est rapidement installé », relève la Cour d’appel. Ainsi, le procès de l’anglophone s’est tenu « presque exclusivement en français », puisque le procureur du ministère public et la juge Flavia K. Longo « se sont exprimés principalement en français tout au long des débats ». Même les plaidoiries ont eu lieu en français.

« Il s’agit là d’une violation importante des droits linguistiques », tranche la Cour d’appel. D’ailleurs, il est « particulièrement surprenant » que le procureur de la Couronne « ait insisté pour faire usage du français tout au long du procès criminel qui devait se tenir en anglais », observe le plus haut tribunal de la province.

La Cour d’appel rappelle qu’un juge se doit de parler la langue officielle de l’accusé « tout au long des procédures ». C’est d’ailleurs la « pierre angulaire des garanties linguistiques », insiste le juge Robert M. Mainville. Les tribunaux qui entendent des procès criminels sont requis « d’être institutionnellement bilingues », ajoute la Cour d’appel.

Cette décision pourrait relancer le débat sur le bilinguisme des juges, alors que la juge en chef de la Cour du Québec Lucie Riendeau a récemment déposé une requête en justice visant le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette afin d’annuler des avis de sélection de juges unilingues.

Problèmes « récurrents » d’enregistrement

Dans le dossier Dhingra, la Cour d’appel malmène aussi la juge Longo par rapport à l’utilisation de la traduction simultanée. En théorie, Soninder Dhingra devait avoir droit à son procès en anglais en vertu d’une traduction simultanée, une technique autorisée, mais qui devrait être « évitée » dans les procès criminels, selon la Cour d’appel, compte tenu des « sérieux désavantages » de cette traduction.

Justement, des problèmes « récurrents » d’enregistrement ont mené l’interprète à devoir chuchoter les traductions à l’accusé pendant le procès. Cette façon de faire a causé des « problèmes d’interprétation et des difficultés pour en assurer la transcription », ajoute la Cour d’appel.

Ainsi, la juge Longo n’a fait « aucun effort sérieux pour assurer la disponibilité de l’équipement requis », estime la Cour d’appel. Informée de problèmes « systémiques » à ce sujet, la juge a alors énoncé, en anglais, qu’elle ne pouvait « tout garantir ». Il est pourtant clair que la juge aurait dû ordonner l’interprétation consécutive, selon la Cour d’appel.

De plus, plusieurs enregistrements ont été égarés, s’étonne le plus haut tribunal de la province. Il a ainsi fallu près de deux ans au gouvernement pour trouver et transcrire l’interprétation. Les enregistrements d’au moins 8 jours d’audition ont même été perdus.

« Il est particulièrement préoccupant que les violations par rapport aux transcriptions dans ce dossier semblent être systémiques. […] Cette Cour ne devrait pas et ne peut pas entériner une telle incurie en regard de l’administration de la justice dans cette province », assène la Cour d’appel.

Les procureurs de la Couronne au procès étaient Me Éric Poudrier et Me Dannie Leblanc. Celle-ci a été nommée juge de la Cour du Québec en 2019. Me Véronique Robert a représenté M. Dhingra en Cour d’appel, alors que Me Debora de Thomasis l’a défendu au procès.