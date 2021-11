Le Service de police de Laval demande l’aide du public pour retrouver Émilie Allard, 15 ans, qui manque à l’appel depuis dimanche dernier.

Florence Morin-Martel La Presse

L’adolescente de 1 m 65 (5’3’’) et 59 kg (130 lb) a quitté la maison dimanche dernier et n’a pas été vue depuis. Elle a les cheveux bruns et les yeux bruns, elle parle français et porte des broches.

Le Service de police de Laval indique qu’Émilie Allard pourrait se trouver à Montréal.

Toute personne ayant des informations est invitée à communiquer avec le 911 ou avec la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636), de manière confidentielle, en mentionnant le dossier LVL 211 107-068.