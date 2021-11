À 7 ans, la fillette de Granby mesurait à peine un mètre. Elle était si petite pour son âge que sa taille était en dessous du percentile zéro. Pourtant, elle présentait un développement normal au début de son enfance. Le jury a pu constater sa maigreur extrême en observant des photos insoutenables de son cadavre.

Louis-Samuel Perron La Presse

La pathologiste judiciaire Dre Caroline Tanguay a amorcé son témoignage mardi au procès de la belle-mère de la fillette au palais de justice de Trois-Rivières. Le témoin devrait détailler au cours de la journée les causes précises du décès de l’enfant de 7 ans. La Couronne soutient que la femme de 38 ans a enroulé la victime de ruban adhésif en avril 2019.

Selon les observations de Dre Tanguay, la fillette était « très maigre au niveau du visage et des membres » au moment de sa mort. Son retard était « important » tant au niveau de sa taille que de son poids. Ainsi, elle présentait des « anomalies » au niveau de certains organes, a-t-elle ajouté, sans toutefois préciser la nature de celles-ci.

La fillette mesurait seulement 1 m 02 au moment de sa mort. Ainsi, elle était « en dessous du 0,1 % [des enfants] pour la grandeur ». Elle pesait 36 lb, ce qui la situe entre les percentiles 0 et 3, selon la pathologiste.

Selon les rapports, la fillette née prématurément à presque 36 semaines avait rattrapé son retard de poids à la naissance. Jusqu’à 3 ans, elle se situait ainsi entre les 15e et 50e percentiles pour la taille. Mais au printemps 2017 – vers l’âge de 5 ans – elle frôlait le percentile 0 pour la taille. « Elle ne suit plus ses courbes de croissance », observe l’experte.

Pendant son témoignage, une photo du corps de la fillette a été présentée au jury. Sur cette photo particulièrement difficile à regarder, on constate aisément à quel point l’enfant était maigre. Ses bras, particulièrement, semblaient rachitiques. « Elle était très maigre », résume sobrement Dre Tanguay.

Le jury a également observé quelques blessures mineures sur le corps de la victime, dont une « érosion » sur son flanc droit et une « érosion » sur la main. « On n’a pas de fracture des membres inférieurs et supérieurs », témoigne la pathologiste.

La Dre Tanguay a aussi remarqué des fractures à la cage thoracique de la fillette qui dataient de quelques jours avant sa mort. La médecin a toutefois précisé qu’à cause de la « faible densité osseuse » de l’enfant, cette dernière n’a peut-être pas souffert de cette blessure.

La pathologiste n’a pas encore abordé les causes de son décès.