(Saint-Jérome) Ernesto Fera a-t-il assassiné sa femme pour rembourser ses dettes grâce à l’assurance-vie ? Dix-sept ans plus tard, le mystère de ce possible féminicide pourrait finalement connaître son dénouement, alors que les premiers témoins ont été entendus lundi au procès d’Ernesto Fera, accusé du meurtre de sa femme Nadia Panarello.

Louis-Samuel Perron La Presse

« J’ai pris la main gauche de ma fille, et j’ai remarqué qu’elle était très froide. J’ai crié très, très fort », a confié en italien Antonietta Zompa Panarello, la mère de la victime. Premier témoin de la Poursuite, la femme de 87 ans a courageusement décrit les circonstances de la découverte de sa fille, le 12 février 2004, dans sa maison du quartier Vimont à Laval.

Les photos de la scène de crime déposées en preuve sont à glacer le sang. Le corps de la femme de 38 ans, la gorge tranchée, baigne dans une mare de sang dans la salle de bain adjacente à sa chambre. Signe d’une possible bagarre, une lampe massive gît jusqu’à côté de la victime, vêtue seulement d’un pantalon et d’un soutien-gorge.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE À droite, la mère de la victime Antonietta Zompa Panarello, accompagnée de son autre fille.

Ce matin-là, Antonietta Zompa reçoit un appel d’Ernesto Fera vers « 9 h, 9 h 30 ». « Il m’a dit que Nadia n’était pas arrivée à son travail. Il m’a demandé si je savais où elle était. Ernesto m’a dit qu’il irait voir à la maison », a-t-elle expliqué au juge James Brunton. Elle décide cependant d’y aller immédiatement, comme elle habite plus proche et possède un double de la clé.

Dans les escaliers extérieurs de la résidence, dans le quartier Vimont, Antonietta Zompa remarque des empreintes de pas dans la neige et deux marches complètement déneigées. À l’intérieur, elle a un pressentiment en voyant la voiture de sa fille dans le garage. Elle fait alors la terrible découverte à l’étage. L’appel au 9-1-1 présenté en cour montre l’ampleur de sa détresse.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR C’est dans cette résidence que Nadia Panarello et Ernesto Fera résidaient en 2004 dans le quartier Vimont à Laval. Le corps de la victime a été retrouvé dans la salle de bain adjacente à la chambre des maîtres.

Pendant des années, le meurtre de Nadia Panarello est resté irrésolu. Ce n’est que 15 ans plus tard, en 2019, que son mari, Ernesto Fera a été arrêté. Un tel délai est rarissime dans une affaire de meurtre au Québec. Selon la théorie de la Couronne, l’homme de 55 ans était en difficulté financière à l’époque. Il aurait ainsi tué sa femme pour bénéficier de son assurance-vie.

Au moment du meurtre, Ernesto Fera avait accumulé 115 000 $ en dettes auprès de Revenu Québec et de son employeur. Il accumulait trois mois de retard dans ses paiements hypothécaires et sa carte de crédit était pratiquement remplie. Le couple n’arrivait même plus à payer leurs taxes scolaires et les frais d’immatriculation de l’un des véhicules. Pourtant, le couple avait engrangé des revenus de 113 000 $ en 2003.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR Nadia Panarello

Au total, Ernesto Fera a bénéficié de 350 000 $ en assurance-vie à la mort de sa femme, ce qui a permis de rembourser l’hypothèque de la maison et l’entièreté de ses dettes. Un an avant la tragédie, Ernesto Fera avait dû placer sous la protection de la faillite le restaurant dont il était copropriétaire depuis cinq ans sur le boulevard Saint-Martin.

Ernesto Fera est défendu par Me Joseph La Leggia et Me Isabelle Lamarche, alors que le ministère public est représenté par Me Nektarios Tzortzinas, Me Steve Baribea et Me Alexandre Dubois.