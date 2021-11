Procès de Marie-Josée Viau et de Guy Dion. Le couple était accusé de complot et de participation aux meurtres des frères Vincenzo et Giuseppe Falduto, morts le 30 juin 2016.

Viau coupable de complot et de meurtre au second degré, Dion acquitté

Le jury au procès de Marie-Josée Viau et de Guy Dion vient de déclarer Marie-Josée Viau coupable de complot et de deux chefs de meurtre au deuxième degré, et d’acquitter son conjoint sur tous les chefs.

Daniel Renaud La Presse

En entendant le mot coupable, Marie-Josée Viau a fondu en larmes.

Marie Josée Viau et Guy Dion étaient accusés de complot et des meurtres prémédités de Vincenzo et Giuseppe Falduto, tués dans le garage du couple, à Saint-Jude, près de Saint-Hyacinthe, le 30 juin 2016.

Le jury n’a vraisemblablement pas cru le témoignage de Marie-Josée Viau, qui était également beaucoup plus volubile que son conjoint sur les enregistrements réalisés par un ancien tueur à gages devenu taupe pour la police durant l’été 2019. En revanche, la Défense est visiblement parvenue à soulever un doute raisonnable dans le cas de Guy Dion.

Immédiatement après le verdict, le juge Éric Downs de la Cour supérieure a ordonné la détention de Mme Viau. Il a déclaré que les chefs de complot et de meurtre au second degré sont passibles d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, sans admissibilité à une libération conditionnelle avant dix ans.

Le jury a recommandé que la période d’inadmissibilité à une libération conditionnelle de Marie-Josée Viau soit de dix ans.

« Nous sommes satisfaites de l’issue de ce procès. Nous tenons à remercier les membres du jury pour leur consciencieux travail des derniers mois. En ce qui a trait à la famille des victimes, la Poursuite espère que ce verdict les aidera à faire leur deuil », a déclaré la procureure de la Poursuite Me Isabelle Poulin, qui parlait également au nom de ses collègues, Me Karine Cordeau et Me Marie-Christine Godbout.

« Nous allons terminer les procédures mais il est certain que nous déposerons un avis d’appel dans les 30 jours dans le cas de Marie-Josée Viau », a réagi l’avocate de cette dernière, Me Mylène Lareau.

Les délibérations se sont fait à 11 jurés, l’un d’eux ayant été hospitalisé le jour même de leur séquestration. Les jurés en étaient à leur neuvième journée de délibérations. Le 31 octobre, ils avaient demandé de réentendre des parties des témoignages de Marie-Josée Viau et de Guy Dion.

Piégés par une taupe

Vincenzo et Giuseppe Falduto ont été assassinés par balles dans le garage du couple Viau-Dion par un tueur à gages de la mafia devenu taupe pour la Sûreté du Québec deux ans et demi plus tard.

L’ex-tueur à gages, dont on doit taire le nom en vertu d’un interdit de publication, a gagné la confiance de Marie-Josée Viau et de Guy Dion durant l’été 2019, a ramené les meurtres des Falduto dans des discussions et a enregistré les accusés à leur insu.

Marie-Josée Viau et Guy Dion ont été arrêtés le 16 octobre 2019.

La Poursuite prétendait que Marie-Josée Viau et Guy Dion savaient que les meurtres étaient pour se produire sur leur propriété ce jour-là et que le couple avait ensuite fait disparaitre toute trace du crime et brûlé les corps des victimes à ciel ouvert, ce qu’ont nié les deux accusés lors de leur témoignage sous serment.

La Presse a toutefois révélé la semaine dernière que les deux accusés ont fait des aveux compromettants aux enquêteurs le jour de leur arrestation, mais que le juge a déclaré cette preuve inadmissible après avoir conclu que les droits constitutionnels – droit à l’avocat – n’ont pas été respectés par les policiers.

Les enregistrements faits à l’insu des accusés et les 15 jours de témoignage de l’ancien tueur à gages devenu agent civil d’infiltration (ACI) ont constitué le fer de lance de la preuve que la Poursuite a présenté durant ce procès de cinq mois.

Les meurtres des frères Vincenzo et Giuseppe Falduto ont été commis dans le cadre d’un conflit entre des factions calabraises et le clan sicilien de la mafia montréalaise.

Le dossier reviendra en cour mardi.

