Les enquêteurs de Centaure saisissent des armes et 170 kg de cocaïne

Les enquêteurs de la nouvelle stratégie québécoise de lutte aux armes à feu Centaure ont saisi plusieurs armes à feu jeudi, lors de perquisitions effectuées dans plus d’une région au Québec. Mais ce qui retient également l’attention, c’est le nombre de kilogrammes de cocaïne sur lesquels ils auraient mis la main : plus de 170, selon ce que des sources ont confié à La Presse.

Daniel Renaud La Presse

La grande partie de cette cocaïne aurait été saisie dans le secteur de la rue Fontenay à Laval, dans le cadre d’une enquête de l’Escouade régionale mixte de la couronne nord. D’après nos informations, un des individus interpellés par les enquêteurs aurait des liens avec un membre des Hells Angels.

Des armes de poing et de l’équipement servant à encoder de la cryptomonnaie auraient également été saisis par les enquêteurs lors de cette perquisition.

Dans le cadre de dix enquêtes différentes, qui n’ont pas de lien entre elles, les enquêteurs ont effectué jeudi une trentaine de perquisitions dans des résidences et des véhicules à Montréal, Laval, Saint-Amable, Brownsburg-Chatham, Sainte-Anne-du-Lac, Saint-Gédéon-de-Beauce, Saint-Maurice, Mont-Joli et Price.

Selon nos informations, outre les kilogrammes de cocaïne — évalués à au moins 7 millions sur le marché noir avant la revente sur la rue —, les limiers auraient également saisi des dizaines d’armes longues, quelques armes de poing, des silencieux, des chargeurs, des munitions, diverses quantités d’autres drogues et des dizaines de milliers de dollars en argent. La Sûreté du Québec devrait fournir un bilan final de l’opération vendredi.

Même s’il s’agissait d’abord de perquisitions en cours d’enquête, quelques individus auraient été arrêtés, notamment pour trafic d’armes ou trafic de stupéfiants.

« Les opérations sont toujours en cours. Jusqu’à maintenant, le bilan préliminaire est exceptionnel. Ce sont des dossiers qui, dans la plupart des cas, ont démarré avec une information du public et dont l’enquête est très récente. Dans le cas de la grosse saisie de cocaïne, nous avons eu un important partenariat avec le Service de police de la ville de Laval », a déclaré le lieutenant Benoit Richard de la Sûreté du Québec.

Une nouvelle ligne téléphonique

Selon une compilation effectuée par La Presse, plus de 130 évènements de coups de feu, tentatives de meurtre et meurtres par arme à feu, sont survenus à Montréal, et environ 24 à Laval, depuis le début de l’année.

La stratégie Centaure est composée de plusieurs équipes d’enquête contre le crime organisé et autres dont l’Équipe intégrée de lutte aux armes à feu (EILTA), l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO) et les escouades régionales mixtes (ERM).

Centaure a également lancé jeudi une nouvelle ligne téléphonique confidentielle pour toute personne ayant des informations à communiquer aux policiers dans le cadre de la lutte au trafic d’armes à feu : 1-833-888-ARME (2763).

