Frédérick Silva a reconnu mardi matin que la poursuite s’est déchargée de son fardeau et que la preuve présentée contre lui est probante.

Daniel Renaud La Presse

« M. Silva désire mettre fin au procès sans plaider coupable. Il admet que la poursuite s’est déchargée de son fardeau sur chacune des infractions. Pour le moment, nous n’allons pas plus loin dans nos déclarations. Nous allons poursuivre les discussions avec la poursuite », a déclaré son avocate, Me Danièle Roy.

« Tout le monde s’entend pour dire que c’est une procédure assez exceptionnelle et que nous agissons ainsi pour préserver les droits [d’appel] de M. Silva », a-t-elle ajouté.

Silva, 40 ans, subit depuis sept semaines un procès pour une tentative de meurtre contre le chef de clan de la mafia Salvatore Scoppa, survenue à Terrebonne en février 2017, et pour les meurtres d’Alessandro Vinci, commis à Laval en octobre 2018, et ceux d’Yvon Marchand et de Sébastien Beauchamp, commis en octobre et décembre 2018 à Montréal.

Le juge Marc David de la Cour supérieure, qui préside le procès, devrait donc reconnaître Frédérick Silva coupable sur tous les chefs, mais cela n’a pas encore été fait. La cause a été reportée au 16 novembre.

Me Roy et Me Antoine Piché, de la poursuite, ont discuté dans le bureau du juge durant environ une heure avant que l’avocate de Silva fasse cette annonce.

La poursuite a déposé plusieurs éléments de preuve importants depuis le début du procès, notamment un titre de transport de la STM sur lequel apparaissaient les empreintes digitales de l’accusé près de la scène du meurtre d’Alessandro Vinci à Laval, un bout de tissu noir avec son ADN près de la maison où Yvon Marchand a été tué et plusieurs images vidéo de Silva.

Le procès a été suspendu la semaine dernière au moment où un enquêteur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) s’apprêtait à décrire une perquisition effectuée dans un condo de la rue Duke, dans le secteur Griffintown à Montréal, où Silva se terrait lorsqu’il a été arrêté en février 2019.

Frédérick Silva doit subir en mai prochain un procès devant jury pour un autre meurtre commis en mai 2017 à Montréal.

