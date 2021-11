(Trois-Rivières) « Ma petite sœur, elle avait du scotch tape des pieds jusqu’à la tête. Partout. Même sur la bouche, même sur le nez », a raconté le demi-frère de la fillette de Granby, mardi. L’adolescent a livré un témoignage percutant dans le procès de sa mère qui est accusée de meurtre au deuxième degré et de séquestration.

Émilie Bilodeau La Presse

Le témoin, qui est aujourd’hui âgé de 16 ans, témoigne dans une autre salle du palais de justice de Trois-Rivières pour éviter de se retrouver devant sa mère qu’il n’a pas vue depuis son arrestation. L’accusée, dès qu’elle a vu l’image de son fils sur un écran, s’est mise à pleurer silencieusement. Elle s’est essuyée les yeux à plusieurs reprises durant son récit.

Les 14 jurés ont entendu la déclaration de près de deux heures que l’adolescent a livrée à un policier, le 29 avril 2019, le jour où la petite victime de sept ans a été trouvée nue, amaigrie et inanimée dans sa chambre.

Une deuxième vidéo, enregistrée quelques minutes après la première, a aussi été diffusée dans la salle d’audience. « Il y a une information que je n’ai pas dite, une information très, très, très importante », a dit l’adolescent à l’enquêteur.

C’est à ce moment qu’il a révélé que sa « petite sœur était couverte de scotch tape ». « Je ne voulais pas le dire pour protéger [ceux] que j’aime beaucoup. » L’enquêteur s’est assuré que personne ne l’avait forcé à livrer un tel aveu.

Le 12e témoin dans ce procès a parlé de la victime comme étant « spéciale, pas dans le bon sens ». Selon sa version, la fillette s’était fait renvoyer de l’école, où elle était en première année, un mois avant sa mort. Elle n’écoutait pas les professeurs, frappait des amis et volait le contenu de boite à lunch, a dit l’adolescent. « Ils l’ont foutue dehors alors ma mère a dû faire l’école à la maison. »

L’adolescent a mentionné que depuis que la fillette avait quitté l’école, il lui arrivait de passer des journées entières dans sa chambre, la porte verrouillée, sans pouvoir en sortir. On l’enfermait, car elle avait commencé à voler de la nourriture dans le garde-manger, a-t-il précisé.

Le garçon a indiqué que sa sœur était « dépendante » de la nourriture et qu’elle mangeait « beaucoup, beaucoup ». Il a dit que sa famille a consulté des médecins pour tenter de comprendre pourquoi l’enfant était si petite.

La grand-mère de la victime, qui se trouve dans la salle d’audience, a d’ailleurs tressailli à quelques reprises durant le témoignage, notamment quand l’adolescent a suggéré que sa petite sœur avait peut-être une « maladie mentale ».

Récit des dernières heures

Le garçon de 16 ans, qui répond également aux questions des avocats, a surtout fait un retour sur les 24 heures qui ont précédé la découverte de la fillette inanimée. Il a raconté que la veille de l’appel au 911, il s’est fait réveiller à 9 h par un gros bruit. C’est sa sœur qui tentait de sortir par la fenêtre de sa chambre. L’enfant de sept ans se plaignait d’avoir faim et d’être tannée d’être dans sa chambre. Elle a tenté de se sauver une deuxième fois quelques minutes plus tard.

Les fenêtres de sa chambre ont alors été bloquées à l’aide de meubles et on lui a préparé un bol de tofu et de salade pour assouvir sa faim, a-t-il expliqué.

L’adolescent a quitté la maison vers 13 h, puis est revenu vers 18 h. Il a dit croire que sa sœur n’est pas sortie de sa chambre pendant cette période. Il ignore si elle a soupé ce soir-là.

À 1 h 30 de la nuit, la fillette a réussi à se sauver par la fenêtre. Un voisin a d’ailleurs raconté, plus tôt dans le procès, que la petite avait sonné à sa porte au beau milieu de la nuit. Quand il a répondu, un adulte la raccompagnait vers sa maison.

À 4 h, l’adolescent s’est rendu à la salle de bain et a entrevu l’intérieur de la chambre de sa sœur. « Elle était attachée, juste les bras et les pieds », a expliqué le jeune homme. Puis, le 29 avril, l’adolescent s’est fait réveiller par des cris. Sa petite sœur était inanimée. Son cœur ne battait plus et elle ne respirait plus, a-t-il dit. Elle était couverte de ruban adhésif « des pieds jusqu’à la tête ».

Les avocats poursuivront leur interrogatoire mardi et mercredi. Le petit frère de la victime sera le prochain à témoigner, plus tard cette semaine.