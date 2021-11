Justice et faits divers

Meurtres des frères Falduto

Des aveux jamais entendus par les jurés

Accusés de deux meurtres prémédités, Marie-Josée Viau et Guy Dion ont fait des aveux le soir de leur arrestation que les jurés n’ont jamais pu entendre et qui contredisent leurs témoignages sous serment en cour. Le jury est maintenant séquestré après cinq mois d’un procès marqué par le témoignage-fleuve d’un ancien tueur à gages de la mafia devenu agent civil d’infiltration pour la police qui a avoué avoir commis trois meurtres, dont il n’a jamais été accusé. Comment et pourquoi ces choses ont-elles été possibles ?