Peine clémente pour un pédophile qui s’est fait passer pour un ado

Un prédateur trentenaire qui a fréquenté une adolescente de 15 ans pendant plus d’un an en prétendant avoir lui-même 15 ans s’en est tiré vendredi avec un an de prison, une peine particulièrement clémente. Également condamné pour avoir frappé un journaliste, Christophe Villeret a montré peu de remords et s’est même apitoyé sur son sort.