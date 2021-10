(Montréal) La cérémonie officielle pour rendre un dernier hommage au pompier Pierre Lacroix, mort en service le 17 octobre dans les rapides de Lachine lors d’un sauvetage héroïque de plaisanciers à la dérive, est en cours dans le Vieux-Montréal.

Louise Leduc La Presse

Un cortège de 1200 pompiers parti de la rue de la Commune et du boulevard Saint-Laurent, dans le Vieux-Montréal, s’est d’abord dirigé vers la Basilique Notre-Dame où les funérailles débutent à midi. Ils ont ainsi accompagné la dépouille du pompier d’expérience qui, à 58 ans, était tout près de sa retraite.

Au total, 1200 pompiers sont sur place, tandis que 3000 autres les accompagnent en pensée depuis le Palais des Congrès.

Avant que l’harmonie des pompiers se mette en place et avant l’entrée dans la Basilique Notre-Dame des proches et des dignitaires, la Place d’Armes a été plongée dans un silence solennel.

Trois camions de pompiers couverts de fleurs et de messages de condoléances émanant de casernes des quatre coins du Québec ont défilé rue Notre-Dame. Le casque jaune du pompier Lacroix et son képi ont été transportés par ses confrères à l’intérieur de la Basilique et seront remis à la famille.

La vice-première ministre Geneviève Guilbault, la mairesse Valérie Plante et la ministre responsable de la métropole comptent parmi les dignitaires présents.

Pierre Lacroix est le premier pompier à mourir en service au Québec depuis 2012. Il était spécialisé dans les sauvetages nautiques.