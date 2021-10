Quelque 18 462 travailleurs de la santé et des services sociaux ne sont toujours pas adéquatement vaccinés, dont 13 331 n’ont reçu aucune dose, selon un bilan du ministère de la Santé et des Services sociaux daté du 26 octobre.

Imposer la vaccination obligatoire au personnel de la santé à partir du 15 novembre prochain va plonger le système de santé dans une situation « catastrophique » et causera « littéralement » des morts. Une avocate a tiré à boulets rouges sur le décret du gouvernement Legault mercredi dans le cadre d’une contestation judiciaire.

Louis-Samuel Perron La Presse

« Ce décret fait plus de mal à la population que de bien », a plaidé Me Natalia Manole devant le juge Michel Yergeau au palais de justice de Montréal. L’avocate représente plus d’une centaine de travailleurs de la santé qui s’opposent à l’imposition de la vaccination obligatoire pour leur permettre de travailler. Les demandeurs soutiennent que le décret va à l’encontre de l’objectif de la Loi sur la santé de protéger la santé de la population.

Quelque 18 462 travailleurs de la santé et des services sociaux ne sont toujours pas adéquatement vaccinés, dont 13 331 n’ont reçu aucune dose, selon un bilan du ministère de la Santé et des Services sociaux daté du 26 octobre. On compte notamment 889 infirmières sans aucune dose et 2243 préposés aux bénéficiaires dans la même situation.

Me Manole réclame la suspension temporaire du décret provincial dans le cadre d’une ordonnance de sauvegarde jusqu’à ce que les tribunaux entendent le dossier sur le fond l’hiver prochain. À cette étape préliminaire, le fardeau est toutefois très lourd pour suspendre l’application d’une loi.

L’avocate des demandeurs a décrit d’emblée un système de santé au bord du précipice. « En émettant ce décret, le bris de service qui sera causé va conduire à une situation catastrophique. Ça va causer des décès, de la souffrance, des chirurgies annulées ou reportées, des rendez-vous avec des spécialistes annulés ou reportés. Ça va conduire à la fermeture de lits dans les CHLSD », a énuméré Me Manole.

Pour illustrer son point, l’avocate a cité l’annonce mardi de la fermeture de l’urgence de l’hôpital de Lachine pendant plusieurs heures le soir et la nuit. « On est témoins de la fermeture du système de santé. Ce qui arrive est catastrophique. Ce que les demandeurs vous demandent, vous êtes le seul qui pouvez intervenir dans cette situation pour faire en sorte que cette situation n’arrive pas. Ça va coûter la vie des gens, littéralement », a plaidé Me Manole.

« Si le gouvernement a pris la mauvaise décision, il devra en répondre devant la population, pas devant le juge », a rétorqué le juge Yergeau. À ses yeux, il ne doit répondre qu’à une seule question, à cette étape préliminaire. « Est-ce que le décret viole la Loi sur la santé publique ? Le reste, c’est une question d’opportunité et ça ne relève pas de moi », a tranché le juge.

Les contestataires du décret assurent ne pas être « contre la vaccination », a insisté Me Manole. Selon elle, il serait possible de continuer de tester fréquemment les travailleurs de la santé non-vaccinés pour arriver au même objectif, et ce, sans provoquer une « tragédie ». « Il faut prendre pour acquis que cette mesure est suffisante pour protéger la situation. Mais le 15 novembre, elle n’est plus suffisante ? Et qu’on va fermer des lits dans les hôpitaux ? », a fait valoir Me Manole.

Selon l’avocate, les contestataires de la vaccination obligatoire font face à un « préjudice sérieux et irréparable », puisque ceux-ci devront choisir entre « se faire vacciner contre leur gré » et subvenir aux besoins de leur famille. « C’est contraire à l’inviolabilité de la personne, c’est une injection dans la peau. On ne peut pas se faire "dévacciner". C’est permanent », a plaidé Me Manole.

Des anti-vaccins critiquent le juge en direct

Des centaines de personnes assistent en ce moment à l’audience de façon virtuelle. Fait inusité, de nombreux opposants commentent carrément l’audience en direct dans la section « commentaires » de la plateforme virtuelle. Plusieurs accusent le juge d’être « corrompu » et « partial » et martèlent des arguments anti-vaccins.

Au retour de la pause matinale, le juge Yergeau s’est adressé directement à ces personnes pour leur expliquer son rôle. « Tous les commentaires que vous faites entre vous, que le juge est partial, que le juge est un idiot, on les voit. Donc, je fais une mise au point. Je pose des questions, parce que c’est mon travail de poser des questions. C’est mon travail de comprendre. Il n’y a rien de partial », a-t-il affirmé.

Plus tard aujourd’hui, les avocats du Procureur général du Québec, Me Stéphanie Garon et Me François-Alexandre Gagné, seront appelés à plaider à leur tour. Le juge Yergeau entend rendre sa décision d’ici le 15 novembre.