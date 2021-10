(Québec) Un adolescent âgé de 15 ans est mort à la suite d’un violent accident de scooter survenu dimanche soir à Sainte-Marie-Madeleine, en Montérégie.

La Presse Canadienne

Les services d’urgence ont été dépêchés vers 18 h 30 pour l’accident sur la route 116, aussi appelée le boulevard Laurier, a rapporté la Sûreté du Québec (SQ).

Selon les informations recueillies par les policiers, un véhicule et le cyclomoteur sur lequel prenait place l’adolescent circulaient en direction ouest lorsque le véhicule a percuté le cyclomoteur pour une raison inconnue.

L’adolescent originaire de Saint-Hyacinthe, en Montérégie, qui était seul à bord, a été transporté à l’hôpital où son décès a été constaté, a indiqué la sergente Valérie Beauchamp, une porte-parole de la SQ.

Un expert en reconstitution de scène d’accident a été dépêché sur les lieux afin d’analyser la scène et déterminer les causes et les circonstances de la collision.