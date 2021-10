« Je vois le couteau sortir. Je suis rentré pour défendre Max et Peter. Je le frappe. Je continue à lui donner des coups. Une dizaine ou plus », raconte Carl*. Un autre témoin est venu décrire la rixe mortelle mercredi au procès de Théo, un ado de 16 ans accusé d’avoir tué son meilleur ami de 15 ans, alors qu’il était attaqué par quatre personnes.

Louis-Samuel Perron La Presse

Théo*, maintenant âgé de 18 ans, subit depuis quelques semaines son procès pour le meurtre au premier degré de Max*, mort le 1er janvier 2020 dans un parc du quartier Fabreville, à Laval. Le procès se déroule en Chambre de la jeunesse du palais de justice de Laval. L’identité des mineurs impliqués est protégée par la Loi.

Inséparables jusqu’à la fin 2019, l’accusé et les frères Max et Peter s’étaient brouillés en raison d’un nébuleux conflit sur les réseaux sociaux. C’est dans ce contexte que les frères donnent rendez-vous à Théo au parc Marc-Aurèle Fortin pour « régler » leur conflit. Mais sur place, Théo est seul, alors que les frères comptent sur trois alliés, dont Nick et Carl.

En voyant Théo arriver au parc, Carl se dit d’emblée que l’ado de 16 ans « n’est pas venu pour parler, mais pour se battre », témoigne-t-il. Sans préambule, l’accusé pousse l’un des frères et commence à se battre avec ceux-ci. « Je les vois se donner des coups de poing », résume-t-il.

En retrait de la bagarre, Carl aperçoit alors Théo « sortir son couteau de sa poche ». Le témoin ne fait ni une ni deux donc et se lance dans la mêlée, en même temps que Nick, qui tentait de filmer la scène sur SnapChat. Son but était « d’empêcher » Théo d’asséner des coups de couteau aux deux frères, dit-il.

« Moi et Nick, on rentre, on commence à donner des coups de poing et des coups de pied à Théo », enchaîne le témoin. À leurs côtés, les deux frères sont toujours là. Ils sont donc quatre à s’en prendre à l’accusé, alors armé d’un couteau, selon Carl. « On était sur lui », résume-t-il.

En tout, Carl assène une « dizaine ou plus » de coups à Théo pendant la bagarre. Rendu à un banc de neige, dans le stationnement du parc, il entend un autre garçon resté en retrait dire que l’un des frères a été touché. « Je me retourne, et là, Max est par terre. Théo commence à courir », témoigne Carl.

À l’instar de Nick, qui a témoigné mardi, Carl n’a toutefois pas vu le coup de couteau mortel. Le jeune homme assure que personne dans son groupe n’était armé ce soir-là. Notons cependant que deux couteaux ont été trouvés sur les lieux en plus de celui découvert dans la poche du manteau de l’accusé.

Théo soutient avoir sorti son couteau par légitime défense, alors qu’il recevait une « avalanche de coups » par ses agresseurs. Il a affirmé à un enquêteur, après son arrestation, être tombé dans un « guet-apens » tendu par ses amis pour l’attirer au parc.

« On dirait que j’allais mourir cette journée-là. […] Je voulais juste m’enfuir pour ma vie. J’avais peur. J’avais peur », a-t-il confié dans son interrogatoire policier, dont la vidéo a été présentée au début du procès.

Le témoignage de Carl se poursuit jeudi matin. Il sera ensuite contre-interrogé par Me Guy Poupart, l’avocat de la défense. Me Marie-Ève Vautier représente le ministère public.