Kariane Royer a expliqué plus en détail le déroulement du transport en ambulance et l’arrivée de la patiente à l’hôpital lors du procès de la belle-mère de la fillette.

Le contre-interrogatoire de l’ambulancière qui avait tenté de réanimer la fillette de Granby s’est poursuivi, mercredi. Elle a dit croire que l’enfant avait eu un « retour de pouls » à son arrivée à l’hôpital.

Émilie Bilodeau La Presse

Kariane Royer a expliqué plus en détail le déroulement du transport en ambulance et l’arrivée de la patiente à l’hôpital lors du procès de la belle-mère de la fillette. La femme de 38 ans est accusée de meurtre au deuxième degré et de séquestration de l’enfant. La Couronne tente de démontrer que l’accusée a enroulé la victime dans du ruban adhésif.

Mme Royer, le quatrième témoin de ce procès, a affirmé que le transport en ambulance vers l’hôpital avait pris de cinq à six minutes. Le personnel hospitalier était informé de l’arrivée imminente d’une patiente en arrêt cardiorespiratoire. « Un coup rendus dans le garage, on débarque la patiente, on continue les manœuvres. J’ai environ 200 mètres à faire à pied pour me rendre à la salle de choc. »

Le procureur de la défense, Me Alexandre Biron, a demandé à l’ambulancière si, dans la salle de choc, le cœur de la patiente avait montré des signes d’« activités électriques ». « Je crois qu’il y a eu un retour de pouls », a-t-elle répondu. La fillette de 7 ans est toutefois morte le lendemain, à l’hôpital.

Me Biron a également fait réentendre certains passages du défibrillateur qui enregistre tous les sons provenant de la maison lors de l’intervention des ambulanciers. On y entend Kariane Royer diriger les manœuvres de réanimation, sans succès. Mardi, cette bande sonore de 22 minutes a rendu la famille de la victime particulièrement émotive.

« En arrière-plan, entendez-vous [deux adultes] qui pleurent ? », a demandé Me Biron. « Non, pas du tout », a répondu l’ambulancière. Dans l’extrait, celle-ci est occupée à demander à un policier d’effectuer des pressions thoraciques sur l’enfant pendant qu’elle entame des manœuvres de ventilation. Sa voix exprime l’urgence du moment.

En matinée, le juge Louis Dionne a rappelé aux 14 jurés les règles entourant leur rôle. Il leur a de nouveau enjoint de ne pas consulter les reportages concernant le procès. « Vous devez décider cette affaire en vous basant uniquement sur la preuve qui sera présentée dans la salle », a-t-il dit.

Jeudi, le procès se poursuivra avec le témoignage de Charles Camiré, technicien en scène d’identité judiciaire. Certaines photos de la victime et de la pièce où elle se trouvait à l’arrivée des secours devraient être présentées au jury.

La Couronne compte faire entendre une vingtaine de témoins lors de ce procès qui devrait durer de six à huit semaines, à Trois-Rivières. Des ordonnances de la Cour nous empêchent de dévoiler certains noms et détails du procès.