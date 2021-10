Justice et faits divers

Mort de la fillette de Granby

Le jury écoute l’appel au 911

(Trois-Rivières) Le procès très attendu de la belle-mère de la fillette de Granby s’est ouvert lundi avec l’écoute d’un appel au 911 et le témoignage de deux policiers qui sont intervenus en premier sur la scène de crime, le matin du 29 avril 2019. La femme est accusée de meurtre non prémédité et de séquestration de l’enfant de 7 ans. Elle a plaidé non coupable.