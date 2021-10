La belle-mère de la fillette de Granby est accusée de meurtre non prémédité et de séquestration de l’enfant de sept ans.

(Trois-Rivières) Le procès très attendu de la belle-mère de la fillette de Granby s’est ouvert lundi, à Trois-Rivières, avec l’écoute d’un appel au 911 et le témoignage d’un policier qui est intervenu en premier sur la scène de crime, le matin du 29 avril 2019. La femme est accusée de meurtre non prémédité et de séquestration de l’enfant de sept ans. Elle a plaidé non-coupable.

Émilie Bilodeau La Presse

« Vite une ambulance. [La] petite ne respire plus. Rien. Elle est morte », lance la personne qui a composé le 911 dans les premières secondes de l’appel. L’enregistrement, qui a été présenté aux 14 jurés, laisse entendre d’autres voix paniquées en bruit de fond. Dans le box des accusés, la belle-mère de l’enfant a versé des larmes à l’écoute de l’appel.

« Est-ce qu’il y a de la nourriture ou de la vomissure ? », a demandé l’opératrice pendant l’appel qui dure moins de cinq minutes. « Non, elle a manqué d’air. Je vais vous expliquer ça quand vous allez arriver », répond la personne qui éclate en sanglots peu après.

L’agent Martin Noël, le premier policier à arriver sur les lieux, est ensuite venu raconter au jury ce qu’il a vu en entrant dans la maison de Granby. Dans la cuisine, une femme et un enfant lui ont indiqué que la fillette en détresse se trouvait dans une pièce, au fond d’un couloir. « J’entre dans la pièce. On sent un mur de chaleur. C’est palpable. La température est élevée », a-t-il raconté.

La fillette, complètement nue, est alors étendue au sol, selon le policier. Elle était inanimée et l’agent commence alors des manœuvres de réanimation. « Je me rends compte que le corps baigne dans un liquide qui semble être de l’urine ou des vomissures », explique-t-il à la Cour.

« Le mobilier n’était pas installé de façon standard. Il n’y avait pas de lit. Les meubles étaient empilés devant la fenêtre ce qui faisait en sorte qu’il n’y avait rien au sol », remarque-t-il.

Le policier a parlé du corps de l’enfant comme étant « rachitique ». La fillette portait des marques sur ses jambes, ses bras et près de son pouce, a-t-il dit. Il a trouvé des ciseaux et du ruban adhésif, en boule, près de la victime. Les médecins ont constaté sa mort le lendemain, à l’hôpital.

Le policier poursuivra son témoignage lors du contre-interrogatoire des avocats de la Défense, lundi après-midi. Dans les prochaines six à huit semaines, une vingtaine de témoins seront appelés à témoigner dans ce procès. Les appels et les messages textes de l’accusée seront également présentés en preuve.

Une ordonnance de non-publication nous empêche d’identifier certains témoins et éléments de ce procès.