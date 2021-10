Maxime Chicoine-Joubert coupable de meurtre au second degré

Au terme d’un peu plus de trois journées de délibérations, le jury a reconnu Maxime Chicoine-Joubert coupable de meurtre au second degré de Simon-Olivier Bendwell, ce jeune homme de 18 ans poignardé mortellement dans le dos à l’angle des boulevards Saint-Laurent et de Maisonneuve à l’été 2019.

Vincent Larouche La Presse

Les jurés ont aussi trouvé l’accusé coupable de l’accusation de voies de fait armées. Ils n’ont pas trouvé l’accusé coupable de l’accusation plus grave de meurtre au premier degré, ce qui aurait signifié que le geste a été prémédité et commis de propos délibéré.

La victime est morte après avoir été attaquée dans le dos, vers 23 h 30, le soir du 28 juillet 2019. Avec un ami, Simon-Olivier Bendwell marchait dans la rue. Il venait de croiser la route de Maxime Chicoine-Joubert, un homme dans la vingtaine agressif et intoxiqué, qui avait consommé de la cocaïne et de l’alcool.

Maxime Chicoine-Joubert s’était disputé avec un commis dans un restaurant Subway peu avant. Un témoin a raconté qu’il avait ensuite vu l’ami de Simon-Olivier Bendwell rire en marchant dans la rue et qu’il l’aurait saisi par le collet en lançant : « Pourquoi tu ris ? ».

Quelques instants plus tard, Simon-Olivier Bendwell s’écroulait, touché mortellement par un objet tranchant au dos.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Simon-Olivier Bendwell, la victime morte à l’âge de 18 ans.

Dans les jours suivants, Maxime Chicoine-Joubert a fait plusieurs recherches relatives à un meurtre, selon un rapport d’analyse de son téléphone déposé en cour. « Homicide alcool », « Homicide conjugal statistique », « Meurtre second degré » et « Meurtre sentence » font partie des expressions recherchées par l’accusé sur son téléphone.

L’enquête avait été menée par les policiers de la Section des crimes majeurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

En vertu de la loi, le juge Marc-André Blanchard devra condamner l’accusé à une peine de prison à vie. La date de son admissibilité à une libération conditionnelle reste à être fixée.