L’ex-maire de Terrebonne, Jean-Marc Robitaille (photo), son ex-chef de cabinet Daniel Bélec, l’ancien directeur général adjoint Luc Papillon et l’entrepreneur Normand Trudel étaient accusés de corruption dans les affaires municipales et d’abus de confiance.

Le tribunal ordonne l’arrêt des procédures dans le procès criminel de l’ancien maire de Terrebonne Jean-Marc Robitaille, en raison de l’inconduite de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) et des procureurs de la couronne, qui ont caché aux accusés de l’information pouvant affecter la crédibilité d’un témoin important en raison de leur « volonté de gagner à tout prix ».

Vincent Larouche La Presse

Dans son jugement rendu lundi après-midi au palais de justice de Saint-Jérôme, la juge Nancy McKenna tire à boulets rouge sur le comportement des enquêteurs et des procureurs affectés à ce dossier. Elle dénonce les « représentations trompeuses », les « propos mensongers », la « malhonnêteté » destinés à cacher de la preuve potentiellement favorable aux accusés.

Les représentants de l’État étaient dans la « recherche de la victoire à tout prix » et leur conduite « viole les règles du franc jeu », selon la magistrate, qui ordonne donc l’arrêt des procédures contre les quatre accusés.

L’ancien maire Robitaille, son ex-chef de cabinet Daniel Bélec, l’ancien directeur général adjoint Luc Papillon et l’entrepreneur Normand Trudel étaient accusés de corruption dans les affaires municipales et d’abus de confiance. Ils avaient été arrêtés en 2018 dans l’enquête Médiator de l’UPAC.

Selon la théorie de la Couronne, deux firmes d’ingénierie se partageaient les contrats publics à Terrebonne en vertu d’une « directive » du maire Robitaille. Celui-ci aurait mis en place entre 2000 et 2012 un « système de corruption » basé sur le partage de contrats et l’octroi de cadeaux aux hauts fonctionnaires, plaide la poursuite.

Jean-Marc Robitaille, maire de Terrebonne de 1997 jusqu’en 2016, aurait profité personnellement de nombreux avantages grâce à ce système de corruption, selon la poursuite.

Mais après le début du procès, la défense a découvert que les policiers et les procureurs du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avaient caché l’existence de preuve, notamment des rapports détenus par l’UPAC, qui auraient pu être utile aux accusés parce qu’elle affectait la crédibilité d’un témoin clé de la poursuite. Ce témoin aurait lui-même été soupçonné de participer à un stratagème de corruption et de partage de contrats, sur fond d’intimidation de ses rivaux.

Lorsque l’existence de cette preuve a été découverte, plusieurs représentants de l’État se sont livrés à des manœuvres pour éviter qu’elle soit divulguée, souligne le jugement.