Une collision survenue sur l’autoroute 15 a coûté la vie à un homme de 20 ans dimanche matin à Laval.

Mayssa Ferah La Presse

La collision mortelle est survenue peu avant 5 h sur l’autoroute 15 en direction sud à la hauteur du boulevard Saint-Martin.

« Une conductrice a décidé d’immobiliser sa voiture. Un passager sort alors du véhicule pour une raison toujours inconnue », explique Stéphanie Beshara, porte-parole du Service de police de Laval. Au même moment, une autre automobiliste circulant dans la même direction percute le piéton.

Le passager de 20 ans est décédé sur place. La conductrice de la voiture stationnée n’est pas blessée, mais a été hospitalisée pour un choc nerveux.

Selon les premières informations, ni l’alcool ni la vitesse ne seraient en cause dans cet accident mortel. « La conductrice du véhicule en mouvement semble ne pas avoir vu le véhicule immobilisé et son passager », indique Mme Beshara.

Des enquêteurs se rendront sur place pour analyser la scène de l’accident.