Le corps du pompier disparu dans le fleuve Saint-Laurent au cours d’une opération de sauvetage a été localisé lundi matin.

Alice Girard-Bossé La Presse

Mayssa Ferah La Presse

Le corps a été localisé sous une embarcation, confirme le directeur du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), Richard Liebmann. Les équipes de sauvetage ont repéré la dépouille à l’aide d’une caméra. « Le pompier semble être pris dans le bateau qui est submergé en bas des rapides de Lachine. »

Il s’agit d’un endroit très dangereux pour les plongeurs, a-t-il ajouté. « On a plusieurs plans d’action en cours, avec d’autres bateaux, d’autres moyens, pour sortir le pompier de […] la structure du bateau, en dessous de l’eau. »

« Comme l’ensemble des pompiers de Montréal, je suis très triste concernant la tournure des évènements. On félicite le travail des équipes de sauvetage. Ce sont des accidents peu communs, mais ça demeure un métier où on risque notre vie », a indiqué Chris Ross, président de l’Association des pompiers et pompières de Montréal

« C’est un triste rappel que les premiers répondants mettent leur vie en danger pour nous garder en sécurité », a réagi la mairesse de Montréal, Valérie Plante, via son compte Twitter.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), les pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Longueuil, de Varennes et de La Prairie ont agi en soutien pour retrouver l’homme qui avait sombré dans le fleuve tard en soirée.

Deux hélicoptères survolent le périmètre et la garde côtière canadienne avait été appelée en renfort dans cette opération.

Dimanche vers 19 h 10, le SPVM a reçu une demande d’assistance à l’angle du boulevard Lasalle et de l’avenue Lacharité pour un bateau en détresse dans les rapides de Lachine, a indiqué le porte-parole du corps policier, Jean-Pierre Brabant.

Quatre pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) ont été dépêchés sur les lieux pour venir en aide à deux personnes en détresse.

Selon nos informations, l’embarcation des pompiers, qui tentaient de porter secours aux occupants du bateau, aurait chaviré. Un pompier manquait toujours à l’appel. Les trois autres pompiers ont été secourus.

Les deux personnes en détresse ont également été sauvées dimanche soir.

PHOTO TIRÉE DE TWITTER @SKYOFUNIVERSE08 Plusieurs personnes sont mises à contribution pour retrouver l’homme.

Plusieurs personnes ont été mises à contribution pour retrouver l’homme, notamment la garde côtière et les pompiers de différentes municipalités.

Trois embarcations du SPVM ont été déployées sur le fleuve pour tenter de localiser la personne manquante.