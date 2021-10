Justice et faits divers

Meurtre d’une fillette dans Villeray

La mère détenue à l’hôpital psychiatrique plutôt qu’en prison

Après avoir tué sa fille de 11 ans à coups de couteau et blessé gravement celle de 5 ans, en avril 2020, une Montréalaise sera détenue à l’hôpital psychiatrique plutôt qu’en prison, a décrété une juge de la Cour supérieure, vendredi matin, en déclarant la mère non responsable criminellement de ses actes pour cause de troubles mentaux.